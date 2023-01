Elfogyott a szufla: bejelentette lemondását az új-zélandi miniszterelnök

Jacinda Ardern bejelentette, hogy február 7-én hivatalosan lemond miniszterelnöki posztjáról. A 42 éves politikus újságíróknak nyilatkozva azt mondta, elfogyott az energiája:

– fogalmazott Ardern, aki hozzátette:

Távozásával kapcsolatban Jacinda Ardern arról is beszélt, hogy lemondása találgatásokra fog okot adni, sokan annak miértjét keresik, pedig döntésének prózai okai vannak: ő is ember, elfáradt, és szeretne minél több időt tölteni az iskoláskort elérő lányával, és meg szeretne házasodni.

Grant Robertson miniszterelnök-helyettes közben bejelentette, nem indul a párt vezető posztjáért.

A hivatalos közlés szerint február 7-én új munkáspárti miniszterelnököt jelölnek a szigetország élére. Lemondása kapcsán a helyi média emlékeztetett a 2017-től kezdődő miniszterelnöksége fontosabb eseményeire. Az ötvenegy halálos áldozattal járó christchurchi mecset elleni 2019-es terrortámadást követően kabinetje kidolgozta a fegyvertörvény reformját, és kiállt a helyi muszlim közösség mellett.

A CNN emlékeztetett, a világjárvány idején Ardern a világ legszigorúbb intézkedéseit vezette be a szigetországban, amikor hermetikusan lezáratta Új-Zélandot, és megtiltotta a belépést minden külföldi számára. Miután a be- és kiutazási tilalmat a következő két év során többször meghosszabbították, Adern lett az egyik legnépszerűtlenebb politikus hazájában.

Helyi politológusok szerint váratlan, de nem meglepő az egyre népszerűtlenebbé váló baloldali miniszterelnök lemondása.

Utódjának megbízatása októberig tart, akkor tartanak ugyanis választásokat az óceániai államban.

Just in: Live shots of NZ reacting to Jacinda Ardern’s resignation. 😂😂😂 pic.twitter.com/L8OOdz7vAU

— Rukshan Fernando (@therealrukshan) January 19, 2023