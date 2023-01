A tengerbe „temették” Jodo-csant, az Oszakai-öbölben elpusztult ámbráscetet

A 15 méteres bálnára 30 tonnás betontömböket erősítettek, majd hajóval kivitték a nyílt tengerre, és a Kii-félsziget térségében a nehezékek segítségével a tengerfenékre süllyesztették.

Eleinte felmerült, hogy a 38 tonnás bálna tetemét ideiglenesen a szárazföldön ássák el, és az elbomlás után megmaradó csontvázat egy múzeumban helyezik el, de ezt a tervet végül elvetették, mert senki sem kérte az állat maradványait a hatóságoktól – közölte Macui Icsiro oszakai főpolgármester.

A japánok által szeretetteljesen Jodo-csannak becézett ámbráscetet először január 9-én látták bolyongani az Oszakai-öbölben, a Jodo folyó torkolatánál. A hatalmas tengeri emlős egyre jobban legyengült, végül január 13-án a halálát állapították meg.

Az Oszakai-öbölben ritkán észlelnek bálnát, mert az öböl bejáratát nagyrésze elzárja az Avadzsi-sziget, és csak két keskeny – északi és déli – átjáró biztosít összeköttetést a nyílt tengerrel.

Stray sperm whale that died in near the mouth of the Yodo River in Osaka has been towed out to sea and “buried” #yodochan https://t.co/sosVkfCpJg

