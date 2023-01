Tizennyolc halálos áldozata van a Kijev közelében történt helikopter-balesetnek

Tizennyolc halálos áldozata van a Kijev közelében történt helikopterbalesetnek. Egy óvodával szomszédos épületbe csapódott az ukrán belügyminisztert szállító gép. A helikopter fedélzetén utazott még a belügyminiszter helyettese és egy államtitkár is – ők is életüket vesztették. A halottak között három gyermek is van, akik nem sokkal a reggeli baleset előtt érkeztek meg az óvodába – hangzott el az M1 Híradójában.

Helyi idő szerint reggel fél hatkor történt a baleset. A gyerekek már megérkeztek a Kijev melletti Brovariban lévő óvodába, amikor a helikopter nekiütközött a mögötte álló tömbháznak. A jármű kigyulladt, és a tűz étterjedt az óvodára és a lakóházra is. A becsapódás helyszínén minden lángba borult.

„Hatalmas robbanás hangját hallottuk. Kiszaladtunk a házból, a lányom elrohant az unokámért az óvodába. Sikerült elhozni, közben autók robbantak fel” – mondta egy szemtanú. A helikopteren kilencen utaztak, hárman a legénység tagjai voltak, hatan a belügyminisztérium vezetéséhez tartoztak. Életét vesztette Denisz Monasztirszkij belügyminiszter, valamint első helyettese, és egy államtitkár. Harkivba tartottak az állami katasztrófavédelmi szolgálat helikopterével. Az óvoda lényegében teljesen kiégett. A tragédiában gyerekek is meghaltak, és sokan súlyos állapotban kerültek kórházba. Azt, hogy pontosan mi okozta a helikopter tragédiáját, egyelőre nem lehet tudni. „Még korai megmondani hogy mi okozhatta a balesetet. Nyomozás indul, hogy feltárjuk a pontos körülményeket. Annyi biztos, a helikopter alacsonyan repült” – közölte a kijevi rendőrség vezetője. Ukrán források szerint az bevett szokás, hogy a helikopterek a fák magasságában repülnek, így ugyanis a radarok nem észlelik őket és az ellenség nem tudja rakétával kilőni a járművet. De ez a fajta repülés számos veszélyt is hordoz. Ezt támasztották alá a szemtanúk is, akik szerint a helikopter vezetője valószínűleg nem sokat láthatott reggel a sötétben és a ködben. Így azt a többemeletes épületet sem vehette észre időben, amelybe becsapódott. A térségben a baleset pillanatában ugyanis nem volt áram, így a lakóházból sem látszott semmi.