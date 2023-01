Országos sztrájkkal tiltakoznak a szakszervezetek a nyugdíjreform ellen Franciaországban

Sztrájkellenes törvényt fogadhatnak el az Egyesült Királyságban

A francia és a német szabályozáshoz hasonlóan az Egyesült Királyság is törvénybe foglalná az ágazati sztrájkok idején biztosítandó kötelező alapvető szolgáltatások szintjét. Miután az üzleti, energiaügyi és iparstratégiai minisztérium „sztrájkellenes” törvényjavaslatot nyújtott be a törvényhozásban. Grant Shapps miniszter azt mondta, erre azért volt szükség, hogy megakadályozzák az olyan „örökké tartó” sztrájkokat, mint amilyenné a vasutasok munkabeszüntetése is vált.

Külföld