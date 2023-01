Kissinger: Oroszországot idővel vissza kell engedni a nemzetközi rendszerbe

Csak az állandó párbeszéd fenntartásával lehet elkerülni a jelenleg zajló háború kiterjedését, eszkalációját Henry Kissinger szerint, aki úgy látja, Oroszország további elszigetelése helyett érdemes volna már most azon gondolkodni, hogy a megfelelő időben az oroszok miként kerülhetnek vissza a nemzetközi vérkeringésbe. Emellett viszont Ukrajna semlegességét is idejétmúltnak tartja.

A volt amerikai külügyminiszter a davosi világgazdasági fórumra online bejelentkezve elmondta, Oroszországnak lehetőséget kell adni arra, hogy egy napon újra csatlakozzon a nemzetközi rendszerhez egy esetleges ukrajnai békemegállapodás után, és folyamatos párbeszédet kell folytatni az országgal.

Szerinte fontos, hogy a konfliktus eszkalálódása Oroszország és a Nyugat között elkerülhető legyen. Mint mondta, Oroszország jelenleg úgy érzi – joggal –, hogy a Nyugat ellene folytat háborút. Ez pedig „arra késztetheti, hogy átértékelje történelmi álláspontját, amely az európai kultúra iránti vonzalom és az európai dominanciától való félelem ötvözete volt”.

Egy olyan forgatókönyv, amely a szuverén orosz állam megrendülését hozza el, megnyitja a lehetőséget a belső konfliktusok és a külső beavatkozás előtt, „miközben legalább 15 ezer atomfegyver van a területén” – emlékeztette a világ vezetőit Kissinger. Vagyis úgy véli, meg kell akadályozni, hogy a háborút „Oroszországba vigyék”.

Kitért arra is, hogy Ukrajna semlegességét már nem tartja reálisnak, az ország NATO-tagsága hosszú távon nem elkerülhető a térség biztonsága szempontjából. „A háború előtt elleneztem Ukrajna NATO-tagságát, mert attól tartottam, hogy az pontosan azt a folyamatot indítaná el, amelyet most látunk” – fogalmazott az idős politikus. Majd hozzátette: „A semleges Ukrajna gondolata ilyen körülmények között már nem értelmes.”

A múlt hónapban a The Spectator folyóiratban is kifejtett gondolatait megismételve rávilágított, a harctéren elért eredményeket Ukrajnának előbb-utóbb „a tárgyalóasztalra is le kell tennie”. Ugyanakkor sajnálatosnak tartja, hogy egyelőre sem Oroszország, sem Ukrajna nem mutatott különösebb buzgalmat a tárgyalások megkezdésére. Ez azért lehet, mert míg Moszkva szerint a tárgyalások előfeltétele, hogy az ukránok elismerjék az orosz területi nyereségeket, addig Kijev azt követeli, az orosz csapatok hagyják el a Krím-félszigetet és minden más megszállt ukrán területet.

A kiemelt képen Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter. (Fotó: MTI/EPA/Andreas Gebert)