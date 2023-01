Furcsa fekete dobozt talált a háza mellett a férfi, sokkot kapott, amikor kinyitotta

Furcsa felfedezést tett helyi idő szerint vasárnap késő este egy férfi a New Jersey állambeli Neptune-ban – számolt be róla a Metro.

A háza melletti parkolóban ugyanis egy nagyméretű műanyag dobozra bukkant. Kíváncsisága nem hagyta nyugodni, ezért úgy döntött, hogy a mélyére néz.

Your bin is probably full of empty milk bottles and sweet wrappers, one man in New Jersey found something rather different when he went to empty his bins… he found a live crocodile hiding in a random plastic container 😳https://t.co/fyID39NWFQ

— Metro (@MetroUK) January 17, 2023