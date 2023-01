Brüsszeli korrupció: pénzzel teli bőröndöktől hangos az európai közbeszéd

A hazai baloldalig is elérhet a brüsszeli korrupciós botrány

Katar és Marokkó mellékszereplők a brüsszeli korrupciós ügyben, bárhonnan máshonnan is érkezhetett volna az ajánlat, az érintettek valószínűleg ugyanolyan örömmel fogadták volna el a pénzüket. Erről beszélt az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Dornfeld László szerint az ügy komoly sebet ejtett az Európai Parlamenten. Hozzátette: a korrupciós botrány a magyar baloldalig is elérhet – számolt be róla az M1 Híradója.

Külföld