Lövöldözés volt egy floridai rendezvényen, több ember megsebesült

A St. Lucie megyei seriff hivatalának közleménye szerint a sebesültek mind felnőttek voltak, egyikük állapota életveszélyes.

A Fort Pierce-i Ilous Ellis Parkban tartott autókiállításon és családi napon több mint ezren vettek részt. A hatóságok szerint két társaság közötti nézeteltérés vezetett a lövöldözéshez.

A lövöldözés miatt kialakult káoszban négy ember, köztük egy gyermek szenvedett könnyebb sérüléseket.

🚨#BREAKING: Mass shooting reported during Martin Luther King Day event

⁰📌 #FortPierce | #Florida

Police are reporting a mass shooting during a MLK Day celebration at Ilous Ellis Park that has left several people injured, the exact number shot at this time is still unknown pic.twitter.com/MhsNA99M0g

