Korrupció az Európai Parlamentben: reformokat ígérnek konkrétumok nélkül

Átfogó reformokat ígért az Európai Parlament elnöke a testület korrupciós botránya nyomán. Roberta Metsola azért kényszerül erre, mert egyre több szocialista és néppárti képviselőről derül ki, hogy készpénzt vagy nagy értékű ajándékot fogadtak el közel-keleti és afrikai országoktól – számolt be az M1 Híradó.

Decemberben robbant ki a brüsszeli politikai elit eddigi legnagyobb korrupciós botránya: akkor tartóztatták le Eva Kaili görög szocialista politikust, az EP alelnökét, aki a gyanú szerint családtagjaival és kollégáival kenőpénzt és értékes ajándékokat fogadott el Katartól. Eva Kailinál és a hozzá közel álló embereknél több mint másfél millió eurót, azaz 600 millió forintot találtak.

Az ügy másik szereplője Pier-Antonio Panzeri volt olasz európai parlamenti képviselő akinél a belga hatóságok 600 ezer eurónyi készpénzt találtak, de Panzeri feleségét és lányát is vizsgálati fogságba helyezte az olasz rendőrség.

Panzeri jó barátja, Marc Tarabella belga szocialista EP-képviselő csütörtökön volt kénytelen lemondani az Európai Parlament egyik bizottsági tisztségéről. Tarabellától igyekszik szabadulni frakciója is. Felfüggesztették az EP szocialisták és demokraták nevű képviselő-csoportjában is, és visszavonta tagságát a vallon szocialista párt is.

A belga képviselő eddig csak azt ismerte el, hogy nagy értékű utazást fogadott el, amit nem jelentett a szabályoknak megfelelően, de a hírek szerint pénzt is elfogadhatott Katartól és Marokkótól.

De Tarabella mellett honfitársa, a szintén szocialista Maria Arena is lemondott egy másik EP testület, az emberi jogi albizottság elnöki posztjáról. A balliberális képviselő nő azonban eddig szokatlan útját választotta a védekezésnek. Ő a titkárságát és az EP bürokratikusságát hibáztatta.

És új névként hétfőn az olasz szocialista Andrea Cozzoli is az ügy részese lett. Hétfőn az ő és Tarabella mentelmi jogának felfüggesztését kérték az EP-től. Frakciója már őt is törölte a tagjait felsoroló internetes portálról.

Azt az Európai Parlament vezetése is érzi, hogy a korrupciós botrány csapást mért a testület hitelességére, ezért az elnök hétfőn komoly reformokat ígért – konkrétumok nélkül.

„Az elmúlt hónapok eseményei megmutatták, hogy újra kell építenünk az európai polgárok bizalmát, hiszen őket képviseljük. Ezt el kell ismernünk, a polgárok jogosan követelik az elszámoltathatóságot és az integritást. Választ fogunk adni!” – ígérte az EP elnöke.

A brüsszeli korrupciós ügy kulcsfigurája, Eva Kaili a jelek szerint magyar baloldali politikusokkal is kapcsolatban volt.

Nemrég előkerültek olyan fotók, amiken az MSZP-s Gurmai Zita látható jó hangulatban Eva Kaili-val egy korábbi rendezvényen. A magyar baloldali politikus szerint ettől még neki nincs köze törvénybe ütköző dolgokhoz.

Legutóbb pedig az MSZP-t már korábban otthagyó Ujhelyi Istvánról cikkezett az Origo: egy olyan szelfit közöltek, amelyen Eva Kailival mosolyog egy képen.

Ujhelyi István szerint ez a korrupciós ügy fényében is csak jóízű kacagást okozott nála.