Oxfam: A világ legvagyonosabbjai közel kétszer annyit kerestek az elmúlt két évben, mint az összes többi ember

A világ legvagyonosabb rétegének, az emberiség mindössze egy százalékát kitevő globális elitnek a jövedelme az elmúlt két évben mintegy kétszerese volt annak, mint amennyit az összes többi ember keresett – állítja az Oxfam jótékonysági szervezet hétfőn kiadott jelentésében.

A szervezet a jelentést a davosi Világgazdasági Fórum (WEF) első napjára időzítette. Az Oxfam az egyre nagyobb globális szegénység csökkentése érdekében indokoltnak tartaná, hogy a multimilliárdosokat extra öt százalékos személyi jövedelemadóval sújtsák.

Ezzel az adóemeléssel 1,7 ezer milliárd dollárt (628,2 ezer milliárd forint) szedhetnének be, ami kétmilliárd, mélyszegénységben élő emberen segíthetne – állítják. Davosban több mint 100 ország képviselője, köztük több mint 50 állam- vagy kormányfő a világot sújtó élelmiszer-, energia- és egyéb válságok megoldásának módjait vitatja meg.

A fórum legaktívabb bírálója, az Oxfam szerint a globális elitbe tartozó milliárdosok gyakran csak „a szájukat jártatják”, és nem foglalkoznak a szegényeket érintő valódi problémákkal.

„Amíg az átlagembernek a napi élelemszükséglet beszerzése érdekében is áldozatot kell hoznia, addig a szupergazdagok legvadabb álmaikat is megvalósítják” – mondta Gabriela Bucher, az Oxfam vezérigazgatója. „Alig két év telt el 2020 óta, de már kijelenthetjük, hogy pénzügyileg ez minden idők legjobb évtizede a milliárdosok számára” – mutatott rá.

A The Survival of the Richest című jelentés szerint a globális elit összesen 42 ezer milliárd dollárt (15 400 ezer milliárd forint) keresett az elmúlt két évben. „A milliárdosok vagyona akkor is 2,7 milliárd dollárral (993,2 milliárd forint) növekszik naponta, amikor az infláció legalább 1,7 milliárd munkavállaló bérét emészti fel” – olvasható a jelentésben.

Az Oxfam ezúttal is jórészt az energia- és élelmiszerhiánnyal, valamint az életszínvonallal kapcsolatos égető kérdéseket helyezi a középpontba.

A jótékonysági szervezet statisztikái szerint 2022-ben az élelmiszer- és az energiavállalatok profitjukat több mint kétszeresére növelték, ezzel 257 ezer milliárd dollárral (94 700 ezer milliárd forint) gyarapították részvényeseik bevételeit.

„A járvány, az egyéb konfliktusok, és nem utolsósorban az ukrajnai háború lényegesen visszavetett minket a szegénység, az éhínség, az oktatás és az egészségügy területén is, miközben a gazdagok csak még gazdagabbak lettek” – hangsúlyozta Svenja Schulze német gazdasági együttműködési és fejlesztési miniszter.

„Amennyiben nem javítunk az egyenlőtlenségeken a világban, úgy nem leszünk képesek leküzdeni ezeket a válságokat” – hangoztatta.

A kiemelt kép illusztráció.