Már készül Brüsszelben az újabb szankciós csomag – még a háború egyéves évfordulója előtt el akarják fogadni

Úgy tudni, hogy Lengyelország, Litvánia és Ukrajna újabb szankciókat követel Brüsszeltől. A tizedik csomag előkészítése állítólag már zajlik, és ez az orosz nukleáris energiát is érintené. A magyar kormány korábbi nyilatkozatai alapján borítékolható, hogy az újabb tizedik uniós szankciós csomag alól is felmentést harcol ki a kabinet. A kormány többször is megerősítette, hogy semmilyen szankció nem korlátozhatja a magyar energiaellátást – közölte az M1 Híradó.

Brüsszel újabb embargót készíthet elő, ami már az atomenergiát is érintené Charles Michell, az Európai Tanács elnöke tavaly december közepén jelentett be az Oroszország elleni legújabb büntetőintézkedéseket. Már akkor lehetett tudni, hogy nem ezek lesznek az utolsók. Lengyelország, Litvánia és Ukrajna további lépéseket, a tizedik szankciós csomag elfogadását követeli – tudta meg uniós diplomatáktól a brüsszeli Politico. Ez lehet a legújabb, 10. szankciós csomag. A brüsszeli portál szerint az orosz nukleáris energia és Fehérorszország ellen vezetnének be szigorúbb büntetőintézkedéseket. Februárban jöhet a tizedik szankciós csomag A miniszterelnök hangsúlyozta: ha a szankciókat megszüntetnék, akkor az energiárak azonnal csökkennének, az infláció pedig megfeleződne. Ezeket már februárban el is fogadhatják. A lapnak az egyik informátor azt mondta: A háború kitörésének egyéves évfordulója előtt szeretnének újabb nyomást gyakorolni Moszkvára. A kormány többször megerősítette, semmifajta szankció nem korlátozhatja a magyar energiaellátást, és a nukleáris energia nélkülözhetetlen az ország energiaellátásában. A hazánkban előállított villamosenergia 45 százalékát a paksi erőmű termeli meg. De Magyarországnak eddig sikerült is elérnie, hogy az atomenergiára kiszabott szankciók alól mentességet kapjon. A rezsicsökkentésnek köszönhetően ráadásul a magyar emberek olcsóbban kapják az energiát, mint a nyugat-európaiak. Az EUROSTAT tavaly októberi vizsgálata szerint több uniós tagállamban is drasztikusan nőttek a háztartások energiaköltségei, ezzel szemben az Európai Unióban Magyarországon volt a legolcsóbb a háztartásoknak a földgáz. Ez az ár idén sem változik. Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában hangsúlyozta: a kormány nem engedte, hogy családok milliói menjenek tönkre a megemelkedett energiaárak miatt.



Orbán Viktor szerint "…az, hogy Magyarország nem egyszerűen áthárította, mint a legtöbb országban szinte mindenhol, a megnövekedett energiaárakat az emberekre, hanem egy rezsivédelmi alapot állítottunk föl, és megvédtük a rezsicsökkentett árakat, ezzel minden egyes magyar család havonta kapott 181 ezer forintot. Ami persze nem tűnik fel az embereknek, mert nem hozta a postás, és nem adta be a 181 ezer forintot, de nem is jött senki, aki elvigye." A rezsicsökkentés a családok mellett segíti az ország gazdaságinövekedését is – mondta a Mathias Corvinus Collegium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője az M1-en. „Az, hogy ha mi kevesebbet a rezsiköltségre – ugye éves szinten egy családnál körül-belül ez kettőmillió forintot jelent – azt elkölthetjük másra, és ez a többletköltés az húzza magával a gazdaságot, az bevételt jelent a vállalkozásoknak, az segíti a munkahelyek megtartását, vagy akár a munkahelyek növelését és a GDP-t is növeli természetesen." Sebestyén Géza hozzátette: a rezsicsökkentés költségeit az állam fizeti ki idén is, így ha a kormánynak az erősebb gazdaságból több bevétele van, akkor jobban tudja támogatni a családokat.