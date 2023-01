Kivárta a mézesheteket, majd konyhakéssel végzett a feleségével

Felesége meggyilkolásával vádolnak egy 21 éves, texasi férfit. A Waller megyei rendőrség közlése szerint a hatóságok szerda délután találták otthonában holtan a 21 éves Anggy Diazt. A nő nicaraguai bevándorló volt, és két munkahelyen dolgozott, hogy segítsen fizetni rákbeteg édesanyja kezelését.

A nőt a férje különösön kegyetlenséggel ölte meg, több szúrást ejtett a hátán, majd egy konyhakéssel lefejezte. A férfi ugyan bevallotta a tettét, de az indítéka egyelőre nem ismert.

Közben előkerült egy videófelvétel, amelyen az látható, hogy a férfi délelőtt 11 óra után elmegy a közeli boltba, ahol fizetés nélkül elvesz egy üveg sört, belekortyol, majd elhajt.

Surveillance video from the store where Anggy Diaz worked appears to show her husband Jared James Dicus pulling up in the parking lot around 11:40 a.m. on the day she was found dead. https://t.co/FQtrGBjjb8

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) January 13, 2023