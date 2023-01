Kisfiúként levelet írt Enzo Ferrarinak, 37 évvel később kapta meg a választ

A dél-tiroli Bolsanóhoz (Bozen) közeli egyik faluból származó David Donolato 1985-ben, hétéves korában írt Enzo Ferrarinak, hogy eredeti matricákat kérjen tőle F1-es versenyautó-modelljére, amelyet az édesapja készített neki – számolt be az olasz ANSA hírügynökség.

Néhány hónappal ezelőtt azonban Donolato, aki jelenleg Veronában dolgozik mérnökként, megkapta a levelet, amiben Signor Ferrari meghívta őt és jelenleg 79 éves apját a cég maranellói központjába.

For Michele, Ferrari was synonymous with dreaming: in his letter he asked for an answer and a souvenir. Enzo Ferrari himself took care of the first part of that gift. And over 40 years later, we are overjoyed that we could fulfil the rest of his wish. #Ferrari #KeepOnDreaming

— Ferrari (@Ferrari) December 29, 2022