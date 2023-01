Húsz év után, saját ágyában találtak rá az eltűnt férfi csontvázára

A holttestet a napokban találták meg az írországi a Cork megyei Mallowban, egy elhagyatott, bedeszkázott házában – írja a Daily Mail.

A maradványokat egy ágyban fedezték fel a városi tanács munkatársai, akik az ingatlan kiürítésén dolgoztak. A dolgozók azonnal riasztották rendőrséget.

Body found by council workers in boarded up home may have been lying there for 20 years https://t.co/lzksSU9vDz

— World News (@worldnewstweet_) January 15, 2023