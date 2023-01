A hazai baloldalig is elérhet a brüsszeli korrupciós botrány

Katar és Marokkó mellékszereplők a brüsszeli korrupciós ügyben, bárhonnan máshonnan is érkezhetett volna az ajánlat, az érintettek valószínűleg ugyanolyan örömmel fogadták volna el a pénzüket. Erről beszélt az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Dornfeld László szerint az ügy komoly sebet ejtett az Európai Parlamenten. Hozzátette: a korrupciós botrány a magyar baloldalig is elérhet – számolt be róla az M1 Híradója.

Decemberben robbant ki a brüsszeli adminisztráció történetének legnagyobb korrupciós botránya: akkor tartóztatták le Eva Kaili görög szocialista politikust, az Európai Parlament (EP) alelnökét, aki a gyanú szerint családtagjaival és kollégáival kenőpénzt és értékes ajándékokat fogadott el Katartól. Eva Kailinál és a hozzá közel álló embereknél több mint másfél millió eurót (600 millió forint) találtak. Az ügy másik szereplője Pier Antonio Panzeri volt olasz európai parlamenti képviselő, akinél a belga hatóságok 600 ezer eurónyi készpénzt találtak, de Panzeri feleségét és lányát is vizsgálati fogságba helyezte az olasz rendőrség. Kapcsolódó tartalom Újabb részletek a brüsszeli korrupciósbotrányban: marokkói luxusnyaralás, 50 ezer eurós mikuláscsomag A baloldali Pier Antonio Panzeri kiterjedt korrupcióshálózat kulcsfigurája lehetett, aki néha marokkói luxusoázisban pihenhetett Marokkót pozitív színben feltüntető szolgálataiért cserébe. És a volt EP képviselő, Panzeri jó barátja is érintett lehet az ügyben. Marc Tarabella belga szocialista EP-képviselő csütörtökön kénytelen volt lemondani a katari és az Arab-félsziget országaiba utazó európai parlamenti küldöttség alelnöki tisztségéről. Tarabellától igyekszik szabadulni frakciója is. Felfüggesztették az EP szocialisták és demokraták nevű képviselőcsoportjában is és visszavonta tagságát a vallon szocialista párt is. A belga képviselő eddig csak azt ismerte el, hogy nagy értékű utazást fogadott el, amit nem jelentett a szabályoknak megfelelően, de a hírek szerint pénzt is elfogadhatott Katartól és Marokkótól. De Tarabella mellett honfitársa, a szintén szocialista Maria Arena is lemondott egy másik EP-testület, az emberi jogi albizottság elnöki posztjáról. Mindez néhány órával azután, hogy a Politico arról számolt be, hogy ő sem jelentette be a vendéglátók által fizetett katari útját. A balliberális képviselő azonban eddig szokatlan útját választotta a védekezésnek. A titkárságát és az EP bürokratikusságát hibáztatta. A brüsszeli korrupciós ügyben szinte naponta találkozhatunk új nevekkel. Sajtóinformációk szerint csaknem hatvan, jellemzően szocialista és néppárti EP-képviselő lehet érintett, de az Európai Bizottság érintettségét is egyre többször hallani. A botrányt bonyolítja, hogy az elmúlt hetekben egyre több magyar baloldali politikus érintettsége is felmerült a brüsszeli korrupció kapcsán. Nemrég előkerültek olyan fotók, amelyeken az MSZP-s Gurmai Zita látható jó hangulatban Eva Kailival egy korábbi rendezvényen. A magyar baloldali politikus szerint ettől még neki nincs köze törvénybe ütköző dolgokhoz. Legutóbb pedig az MSZP-t már korábban otthagyó Ujhelyi Istvánról cikkezett az Origo: egy olyan szelfit közölt, amelyen Eva Kailival mosolyog. Ujhelyi István szerint ez a korrupciós ügy fényében is csak jóízű kacagást okozott benne. Kapcsolódó tartalom Ujhelyi István is jóban van a brüsszeli korrupciós botrány főszereplőjével Dobrev Klára és Gurmai Zita után újabb hazai baloldali képviselőről derült ki, hogy szoros kapcsolatban állt a súlyos korrupciós botrányba keveredett, jelenleg előzetes letartóztatásban lévő Eva Kailival. Állításaival ellentétben Ujhelyi István nemcsak, hogy szoros kapcsolatban volt Kailival, hanem közösen szerveztek konferenciát, valamint egy európai parlamenti csoportban a főnöke volt a korrupciós botrányba keveredett görög politikusnő. Katar és Marokkó mellékszereplők a brüsszeli korrupciós ügyben, bárhonnan máshonnan érkezhetett volna az ajánlat, az érintettek valószínűleg ugyanolyan örömmel fogadták volna el a pénzüket – erről pedig már az Alapjogokért Központ vezető elemzője beszélt az Origónak. Dornfeld László azt mondta: az már látható, hogy ez az ügy komoly sebet ejtett az EP hitelességén, ami egészen a 2024-es európai parlamenti választásig már nem lesz tényező az uniós politika alakításában. Ezt szeretné megakadályozni az Európai Parlament vezetése. A német Der Spiegel szerint Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke hétfő délután egy 14 pontos korrupcióellenes tervvel fog előrukkolni. A javaslat szerint szigorúbban szabályoznák, hogy kik folytathatnak lobbitevékenységet, az EP-ből kiesett volt képviselők például két évig nem léphetnének be az Európai Parlament épületébe, és az asszisztensekre is szigorúbb szabályok vonatkoznának a tervek szerint. Kapcsolódó tartalom Megüresedett bársonyszék: a brüsszeli korrupció főszereplőjének helyéért verseng a baloldal A héten döntenek arról, hogy melyik baloldali jelölt üljön Eva Kaili volt alelnök helyére az Európai Parlamentben.