Pokolgép robbant templomban, legalább hatan meghaltak

Svédországban is robbantásokkal és lövöldözésekkel zajlott a szilveszter

Robbantásokkal és lövöldözésekkel zajlott a szilveszter Svédországban. Az elmúlt napokban két embert is agyonlőttek a skandináv államban, többen súlyosan megsérültek és számos helyen voltak robbantások is. A legerőszakosabb bűncselekmények Stockholmban voltak – számolt be róla az M1 Hírek Pluszban.

Külföld