Megrázó képsorok: videón a lezuhanó utasszállító

Az ATR 72-es típusú gép a négyfős személyzet mellett 68 utassal a fedélzetén a fővárosból, Katmanduból tartott az onnan 200 kilométerre nyugatra található Pokharába, a légi irányítás nem sokkal a felszállás után vesztette el a kapcsolatot a pilótákkal.

Egy szemtanú a háza teraszáról pillantotta meg és vette videóra az egyre közeledő repülőgépet, amely pillanatokkal később a földbe csapódott és darabokra tört.

Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ

