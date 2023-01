Kegyetlen gyilkosság nyomaira bukkant egy túrázó, az ügy fordulata a nyomozókat is meglepte

Egy túrázó múlt héten egy koszos, véres, csontokkal teli pulóverre bukkant az út szélén. Azt hitte egy gyilkosság áldozatára talált, így azonnal értesítette a rendőrséget.

A rendőrség a helyszínt azonnal bűnügyi területté nyilvánította, és megkezdte a nyomozást. Mivel az ügy különösen brutálisnak tűnt, olyan helyszínelőket is a helyszínre rendeltek, akik éppen más ügyeken dolgoztak.

Suspected human remains found in Pilbara

are actually a cow carcass

stuffed in a tracksuit jumper https://t.co/ynbaaaAuLO via @ABCaustralia

— 🦆 I wonder why 🦆aka Ducky🦆 (@_Duck_Tweeting) January 10, 2023