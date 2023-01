Elborzasztotta, amit a drónfelvételen látott, egy hajszálon múlt a tragédia

A férfi a nyugat-ausztráliai Dunsborough tengerpartja felett röptette a drónját helyi idő szerint szombat délután, amikor a videófelvételen egy cápa uszonya is megjelent a vízben – számolt be róla a the Sun.

A férfi azonnal értesítette a tengerparton napozó feleségét, hogy a gyerekeit ne engedje a vízbe, majd riasztotta a vízimentőket, akik közölték a veszélyt a strandolókkal.

Hero Brit dad saved his wife, son and hundreds of swimmers when he spotted a 20ft shark with his drone… – The US Sun https://t.co/Z3xBKjutZL pic.twitter.com/CES9yYe3xV

— Egutz (@Egutz_) January 12, 2023