Műszaki probléma okozhatta a pénteki litvániai gázvezeték-robbanást

„Az első vizsgálat azt mutatja, hogy valószínűleg egy hibás hegesztési varrat miatt történt a robbanás” – mondta Nemunas Biknius, az Amber Grid gázszolgáltató vállalat ügyvezető igazgatója a BNS balti hírügynökségnek nyilatkozva. Közlése szerint a gázvezeték több mint 40 éve készült, és rendszeresen karbantartották.

Reports of explosions at a major gas pipeline linking the gas transmissions between Lithuania and Latvia, in the VOID, pic.twitter.com/zPIKmrxhEE

— Yves (@YvesUitGent) January 13, 2023