Másodpercek alatt megbánta a két tolvaj, hogy egy nehézsúlyú bokszolót akartak meglopni

A két fiatal férfi január 8-án helyi idő szerint a kora reggeli órákban környékezte meg a 32 éves ausztrál profi bokszoló, Casey Caswell házát a kelet-ausztráliai Gold Coastban – számolt be róla a The Sun.

Miután a két kapucnis férfi közvetlenül a kocsifelhajtóra ért, Caswell redőrbottal a kezében hirtelen megjelent előttük, készen állva rá, hogy felvegye velük a harcot.

A férfi többször is odakiáltott a betörőknek, majd futva elindult feléjük. A tolvajok a rémülettől azonnal hátrálni kezdtek, majd kereket oldottak.

Caswell egy darabig még kergette őket az utcán, majd amikor már tisztes távolságban lehagyták, visszafordult.

A jelentsort a ház biztonsági kamerája rögzítette, egy részlete pedig az internetre is felkerült.

Two alleged would-be thieves got more than they bargained for while attempting to rob a Gold Coast home, unknowingly owned by boxing champion Casey Caswell. pic.twitter.com/Rd8Lpmc2en

— 10 News First Queensland (@10NewsFirstQLD) January 11, 2023