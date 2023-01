Kokainfüggő fia házában tárolt titkos dokumentumokat Joe Biden – ezzel a címmel közölt cikket a Ripost. A portál amerikai hírforrásokra hivatkozva beszámolt róla, hogy Biden fia a tulajdonosa annak a háznak, amelyben az amerikai elnök az iratokat tartotta.

A New York Post egyik oknyomozója szerint Hunter Biden könnyedén hozzáférhetett az államtitkokat rejtő dossziékhoz. Joe Biden a hét elején ismerte be, hogy még novemberben, majd december végén is titkosított aktákat találtak otthonában, és egy korábban használt irodájában. Az ügyet már egy különleges ügyész is vizsgálja – közölte az M1 Híradó.