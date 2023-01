Elhunyt a legendás zenész

Hatvankilenc éves korában elhunyt Robbie Bachman, a hetvenes évek You Ain't Seen Nothin' Yet slágeréről ismert kanadai rockbanda, a Bachman-Turner Overdrive dobosa.

Elhunyt Robbie Bachman, a Bachman-Turner Overdrive dobosa, aki a zenekar legnagyobb slágereit, köztük a „You Ain’t Seen Nothing Yet” és a „Takin’ Care of Business” című dalokat is játszotta. A kanadai származású zenész életének 69. évében hunyt el – írja a Rolling Stone.

Randy Bachman, a dobos testvére és zenekari társa a Twitteren erősítette meg a hírt. „A BTO mögött dübörgő ütem, a kisöcsém, Robbie csatlakozott édesanyánkhoz, édesapánkhoz és testvérünkhöz, Garyhez a másvilágon. Ő egy szerves fogaskerék volt a rock and roll gépezetünkben.

Another sad departure. The pounding beat behind BTO, my little brother Robbie has joined Mum, Dad & brother Gary on the other side. Maybe Jeff Beck needs a drummer! He was an integral cog in our rock ‘n’ roll machine and we rocked the world together. #RIP #littlebrother #family pic.twitter.com/XASj6CVXzA — Randy Bachman (@RandysVinylTap) January 13, 2023

Robbie és Randy gyerekként kezdtek el együtt zenélni, a kanadai Winnipegben nőttek fel. Végül a gitáros Randy felkérte Robbie-t, hogy legyen a dobosa a Brave Belt nevű zenekarának, amelyet Chad Allan zenésszel, Randy Bachman egykori Guess Who-s bandatársával alapított.

Robbie Bachman, the drummer for Bachman–Turner Overdrive who powered the band’s biggest hits, including “You Ain’t Seen Nothing Yet” and “Takin’ Care of Business,” has died at the age of 69https://t.co/jsxGr4vyNL — Rolling Stone (@RollingStone) January 13, 2023

A zenekar együtt két albumot vett fel, amelyek a hetvenes évek elején jelentek meg, mielőtt végül a középső testvér, Tim Bachman ritmusgitárossal és C. Fred Turner basszusgitárossal kiegészültek, és a nevüket Bachman-Turner Overdrive-ra változtatták.

A BTO 1979-ben rövid időre feloszlott, de 1983-ra a zenekar újra egyesült Randy és Tim Bachman visszatérésével, bár Robbie nélkül. A BTO 1984-es, félig újraegyesült albuma a zenekar egyetlen olyan albuma, amelyen Robbie nem játszik dobon.

A zenekar 2014-ben bekerült a kanadai hírességek csarnokába.