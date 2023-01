A postás talált rá a kóborló négyévesre – rejtély, mi történhetett a testvérével

Az Oklahomában található Cyrilben szinte egy emberként fogott össze a helyi közösség és a rendőrség, hogy megtalálják a kedden eltűnt négyéves Athena Brownfieldet.

A kislány ötéves nővérét egy postás találta meg az utcán kóborolva, aki azonnal jelentette az esetet a rendőrségnek, ahol kiderült, hogy a négyéves kishúga is elveszett.

Oklahoma Police Search For Missing Girl, 4, After Postal Worker Finds Sister, 5, Wandering Alone https://t.co/25JIwtbFCg

— People (@people) January 12, 2023