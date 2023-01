Ukrajna melletti szolidaritást kért Afrikától a francia és a német külügyminiszter

A Moussa Faki Mahamattal, az AU Bizottsága elnökével folytatott tárgyalások után tartott közös sajtótájékoztatón Annalena Baerbock hangsúlyozta: az Európai Unió (EU) és az AU közötti együttműködésre a világban meglévő más válságok – az éghajlatváltozás, az élelmiszerkészletek szűkössége, valamint az európai és afrikai fegyveres konfliktusok – kezelése miatt is szükség van.

„Világszerte látjuk ennek a kegyetlen háborúnak a következményeit, mindenekelőtt Afrika szarván, ahol Oroszország háborús fegyverként használja a gabonát, megakadályozva az ukrajnai szállításokat” – mutatott rá Baerbock.

„Ezekben az időkben, amikor a békés európai rendet támadás érte az orosz háborús agresszióval, nekünk, európaiaknak támogatnunk kell világszerte a barátainkat és a partnereinket” – mutatott rá Baerbock.

Thank you @DmytroKuleba for inviting me to Kharkiv today. Besieged, bombed, liberated – this city is a symbol for the madness of Russia’s aggression and for Ukrainian’s unbreakable will to live in freedom from oppression. Be sure that Germany will support you all the way. https://t.co/NLN2icrkvp

