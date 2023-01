Tovább dagad Joe Biden titkosirat-botránya

Trump: Mikor tart házkutatást Joe Bidennél az FBI?

Minősített, azaz titkos iratok kerültek elő a demokrata amerikai elnök egy korábban használt irodájából. A dokumentumokra még tavaly novemberben bukkantak, egy héttel a félidős választások előtt, de az ügy csak most került nyilvánosságra. Joe Biden azt mondta: meglepődött, amikor értesült erről, és nem tudja, hogy mi lehet a dokumentumokban. Reagált Donald Trump volt elnök is, aki azt kérdezte: mikor tart házkutatást Joe Bidennél a Szövetségi Nyomozó Iroda. Trumpnál ugyanis tavaly egy hasonló ügyben megjelent az FBI – számolt be az M1 Híradó.

