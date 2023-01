Többmilliárdos ingatlanvagyon – más brüsszeli baloldali politikusok pénzét is „kezelte” Eva Kaili a gyanú szerint

Luxusingatlanokkal próbálta tisztára mosni a korrupciós pénzeket: a belga sajtó értesülései szerint a brüsszeli korrupciós botrány fő gyanúsítottja ingatatlanok felvásárlásával akarta legális jövedelemmé tenni az EP-képviselőként bezsebelt kenőpénzeket.

Az elmúlt években Eva Kaili Görögországban három, Brüsszelben egy nagy értékű lakást vásárolt magánszemélyként – tudta meg a Metropol. Hogy még további tervei voltak, bizonyítja, hogy további százmilliók felett rendelkezhetett, mert a letartóztatása előtt nem sokkal ingatlancéget alapított, valamint a turisták körében rendkívül népszerű Párosz szigetén befektetett egy 9 hektáros – egyes hírek szerint 12 millió eurót(!), azaz közel 5 milliárd forintot érő – földterületbe.

Az összeg elképesztő nagyságrendje jelzi, hogy nem „csupán” néhány bőröndnyi készpénzzel vesztegették meg a brüsszeli baloldal egyik legfontosabb vezetőjét, az Európai Parlament Magyarországot módszeresen támadó vezetőjét.

A brüsszeli korrupciós botrány tavaly december elején robbant ki, amikor letartóztatták Eva Kaili szociáldemokrata EP-képviselőt bűnszervezetben elkövetett pénzmosás vádjával. A görög politikusnő, aki az Európai Parlament alelnöke volt, az első hírek szerint Marokkótól és Katartól fogadott el kenőpénzeket azért, hogy az unióban lobbitevékenységet folytasson az arab országok érdekében. Letartóztatása után nemcsak bankszámláit zárolták, hanem jelentős ingatlanvagyonát is, többek között azt a Paros szigetén fekvő másik magánbirtokát is, ahova egy ismert görög építész álmodott neki luxusvillát.

Eva Kaili és férje, Francesco Giorgi. Mindketten előzetes letartóztatásban vannak Belgiumban. Forrás: Metropol

A baloldali EP-képviselő először sorra vette a luxusingatlanokat magánszemélyként az elmúlt években. A saját nevén futó ingatlanbirodalmat azonban megpróbálta eltüntetni szem elől, ezért párjával, a szintén előzetes letartóztatásban lévő Francesco Giorgival, ingatlanügynökséget alapított Athénban. A görög hatóságok biztosak abban, hogy ezt a céget azzal a céllal hozták létre, hogy a segítségével ingatlanokba fektessék, és tisztára mossák a korrupcióval szerzett brüsszeli vagyont.

A Kaili és Giorgi nevén futó „Estate Aria Properties-t” néhány nappal a letartóztatásuk előtt, november végén jegyeztették be a görög bíróságon. Székhelye egy Kaili tulajdonában lévő athéni luxusbérház 5. emeletén található lakás.

A görög ügyészség szerint a cég nyilvánvalóan pénzmosásra szolgált, Kaili ugyanis a szerződések szerint irreálisan alacsony áron vásárolt ingatlanokat, miközben a valódi vételár „zsebből zsebbe” vándorolt. Kaili élettársa már ezekben az ügyekben is tett részben beismerő vallomást.

Eva Kaili és Francesco Giorgi néhány nappal a letartóztatásuk előtt, tavaly novemberben alapították meg az Estate Aria Properties ingatlanos céget Athénban. Forrás: Metropol

Tudni lehet arról is, hogy Kailinak – a cégszékhelynek is használt – athéni lakása mellett Psychikoban is van egy 170 négyzetméteres ingatlana, ezt még 2019-ben vásárolta meg 260 ezer euróért, egy értékbecslő azonban a büntetőeljárásban 659 ezer euróra becsülte a lakás értékét. Brüsszelben az előkelő Waterloo Boulevard-on, a város központjában is van egy harmadik emeleti lakása egy még visszafogottnak mondható apartmanházban, de Thesszalonikiben is van egy nagy értékű villája.

Brüsszelben, ebben az apartmanházban is van lakása Eva Kailinek. Forrás: Metropol

Kaili ingatlanbirodalmának ékköve azonban nyilvánvalóan az a 9 hónapja vásárolt, 9 hektáros hatalmas ingatlan, ami Párosz szigetén fekszik, egy kilométerre a tengertől, egy hegyoldalon, Kosztosz falucska határában, panorámás kilátással. A 2022. március 18-án megvásárolt terület vételára papíron csak 450 ezer euró volt, de feltehetően ennél nagyságrendekkel többet ér, egyes becslések szerint akár 12 millió eurót is.

Kaili és férje már hozzá is láttak az építkezéshez. Ehhez egyébként már a megfelelő tervezőmérnököt is megtalálták Vazaiosz Petropulosz görög sztárépítész személyében.

Kosztosz település Párosz szigetén, ennek határában vásárolt 9 hektáros birtokot Eva Kaili. Forrás: Metropol

Kaili letartóztatása után a sztárépítész Petropulosz azt nyilatkozta a helyi sajtónak, hogy a villa terveit már el is készítették a megrendelővel, ám az engedélyt még nem adták meg az építkezésre a hatóságok. Elmondása szerint Kaili kétszintes házat álmodott meg magának, borospincével, külön SPA-részleggel és feszített víztükrű medencével, amiből kilátás nyílna a tengerre. A ház több mint 500 négyzetméteres lett volna, a 9 hektáros területből ugyanis 280 négyzetméter építhető be, ők pedig minimum kettő szintben gondolkodtak.

Fontos elmondani, hogy Petropulosz az égei-tengeri görög szigetvilág egyik sztárépítésze, és a korábbi munkáit elnézve nem nehéz elképzelni, hogy az előzetesben lévő Kaili milyen mesés házat álmodott meg magának az elmúlt években összeszedett kenőpénzekből.

Eva Kaili eddig ismert ingatlanjai a görög sajtó szerint csak a „jéghegy csúcsát” jelentik. Egy milliárdos ingatlanokra specializálódott ügynökség vezetője arról beszélt a görög sajtónak, hogy 2018-ban és 2019-ben több ízben is találkozott az EP volt alelnökének édesanyjával, aki folyamatosan nagy értékű ingatlanokról kért információkat olyan görög szigeteken, ahol a világ leggazdagabb emberei rendelkeznek villákkal vagy szállodákkal.

Eva Kaili letartóztatása után a görög Pénzmosás Elleni Hatóság vezetője, Karalambosz Vourliotísz vizsgálatot rendelt el az EP-képviselő és családja anyagi helyzetének kivizsgálására. A pénzmosás ellen küzdő hatóság emberei azt is fel akarják deríteni, hogy Eva Kaili nem segített-e más baloldali politikusok pénzének „kifehérítésében”, ezért zárolták a Kaili család összes bankszámláját, cégét és ingatlanját, s évekre visszamenőleg átnézik az összes pénzmozgást. Görög sajtóértesülések szerint máris utalnak jelek egyéb neves brüsszeli baloldali politikusok érintettségére. Jó eséllyel még csak éppen megkezdődött a brüsszeli korrupciós bűnszövetség feltérképezése.

