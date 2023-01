Több halottja van az Amerika déli államaiban pusztító tornádóknak

A Szövetségi Katasztrófaelhárítási Hivatal jelentése szerint több államban legalább 35 helyen pusztított tornádó. A meteorológia szolgálat által begyűjtött adatok szerint Alabamában 14 megyében, Georgiában pedig öt megyében okoztak károkat a forgószelek. Mindkét államban otthonok és üzleti vállalkozások tízezrei maradtak áram nélkül.

Az alabamai Selmától 64 kilométerre északkeletre fekvő Autauga megyében a csütörtöki viharban heten vesztették életüket, és 12 embert kellett kórházba szállítani különböző sérülések miatt.

Selmában, ahol szintén komoly károkat okozott a tornádó, és sokan sérültek meg súlyosan, a városvezetés vészhelyzetet hirdetett ki.

A huge tornado swept through the city of Selma in Alabama, the US.

Brian Kemp georgiai kormányzó pénteken egy újabb halálos áldozatról is beszámolt: a közlekedési minisztérium dolgozója a károk elhárítása közben vesztette életét. A georgiai Butts megye halottkémje pedig elmondta, hogy egy ötéves gyermek halálát egy járműre dőlő fa okozta.

NEW video from Selma, which has been devastated by a tornado this afternoon pic.twitter.com/EnoQBucXg1

— Jonathan Hardison (@FOX6Hardison) January 12, 2023