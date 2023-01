Robbanás történt egy gázvezetéken Litvániában, egy falu lakóit evakuálták

„A robbanást követően 50 méteres lángoszlop emelkedett a magasba. Az előzetes jelentések szerint nincsenek áldozatok vagy sérültek” – mondta Povilas Balciunas, a járási közigazgatás vezetője az LRT litván közmédiában.

A helyi hatóságok evakuálják a gázvezetéktől mintegy fél kilométerre fekvő Valakeliai település lakóit. „Buszokat küldtek. Két iskolát készítettek elő az emberek fogadására” – mondta az igazgató. Elmondása szerint nincs pánik, és a helyzetet ellenőrzés alatt tartják. Valakeliai falu, ahol körülbelül 250 ember él, 4 kilométerre van a járási központtól.

