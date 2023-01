Pentagon: Több mint félezer UFO-bejelentés érkezett

A 2021 júniusában nyilvánosságra hozott korábbi jelentésben szereplő 144 észlelés mellé a beszámoló szerint 247 új bejelentés érkezett, és 119 olyan esetet is jelentettek, amely korábban történt ugyan, de az előző összesítésbe nem került be.

A köznyelvben UFO-nak nevezett azonosítatlan tárgyakról főleg katonai pilótáktól érkeznek bejelentések, és továbbra is jellemzően korlátozott (katonai) és érzékeny légterekben bukkannak fel, rávilágítva az UAP-ok jelentette lehetséges biztonsági kockázatokra.

The Pentagon has received 366 new reports of UFOs or “unidentified aerial phenomena” since March 2021 — and about half of them appear to be balloons or drones. https://t.co/ccoT2neuHf

— NBC News (@NBCNews) January 13, 2023