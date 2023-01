Kijev: Az éjszakai heves harcokat követően is kitartanak az ukrán katonák Szoledarnál

„Éjszaka Szoledarban heves összecsapások folytak” – írta a tárcavezető-helyettes a Telegram-oldalán. – „Az ellenség szinte minden erejével a donyecki térség irányába fordult, és továbbra is intenzív támadásokat folytat. Harcosaink bátran próbálják megtartani védvonalaikat. Ez a háborúnak egy nehéz szakasza, de győzni fogunk” – fogalmazott Maljar.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön megígérte, hogy „mindent megad” hadseregének, amely továbbra is ellenáll az orosz támadásoknak Szoledarban és Bahmutban is.

Air reconnaissance commander, call sign “Мадяр” denied rumors of Russian takeover of #Soledar

💬 “There’s heavy fighting going on here. Right now”

He added that the Wagnerians are indeed constantly storming the city, but the AFU, is holding the defense!#UkraineWar pic.twitter.com/4rk5nQD8sf

