Bicskanyitogató, amit a testnevelés tanár tett a diákokkal, többen kórházba kerültek

Több középiskolás futballista kórházba került, miután edzőjük büntetésből egy óra alatt csaknem négyszáz fekvőtámaszt követelt tőlük. Az állítólagos incidens a dallasi Rockwall-Heath középiskolában történt pénteken a nyolcadik órában – írja a New York Post.

Texas HS football players hospitalized after coach made them do 400 push-ups as punishment https://t.co/GEFPVjPB8J pic.twitter.com/NWw9AbGv4X

— New York Post (@nypost) January 12, 2023