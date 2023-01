Négy gyereket temetett maga alá a beomló háztető - a mostohaapát gyanúsítják

A baleset január nyolcadikán történt Buenos Airesben. A beomlást több tonna kőtörmelék okozta, amelyet a felújítási munkákat végző férfi a bontás után a tetőre helyezett – számolt be róla a Mirror.

A család mindössze két héttel a tragédia előtt költözött a mostohaapa otthonába.

A helyi hírek szerint három gyerek azonnal életét vesztette, miután a tető beomlott, a negyedik a kórházba szállítás közben hunyt el.

Roof collapses killing woman’s four sons with her boyfriend charged with manslaughter #news #world https://t.co/hnCm2gu7Lv

— URNewz.net (@UrnewzN) January 11, 2023