Kábítószerhálózatot számolt fel a szlovén és az osztrák rendőrség

Közös akcióban kábítószerkereskedő bűnszervezetet számolt fel a szlovén és az osztrák rendőrség – jelentette a Dnevnik és a Vecer című szlovén napilap csütörtökön.

A házkutatások során a rendőrség a hálózat mintegy 50 tagját őrizetbe vette, az ügyészség 35 személy ellen vádat emelt.

A kranji rendőrkapitányság még kedden közölte, hogy Szlovéniában és Ausztriában nagyszabású nyomozás folyik tiltott kábítószer- és fegyverkereskedelem gyanújával, de mivel az ügy folyamatban van, több információval nem szolgálhatnak.

A nyomozás részleteiről a Dnevnik írt csütörtökön bővebben.

A lap információ szerint a hálózatnak két olyan bűnszervezet is a tagja, amely egy-egy, Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában működő nemzetközi kábítószercsempész-hálózatnak a része.

Az egyik tevékenysége kannabisz, kokain és heroin, a másik kannabisz, kokain és amfetamin csempészetére irányul.

Fegyvercsempészettel is vádolnak három gyanúsítottat.

A bűnszervezet néhány tagja más európai országokban, köztük Montenegróban, Olaszországban és Hollandiában is foglalkozott kábítószerkereskedelemmel. Az egyik gyanúsított közvetlenül is részt vett amfetamin előállításában, és több marihuánát termelő telepért is felelős Ljubljana körzetében.

Kedden a bíróság elrendelte a gyanúsítottak 48 napos előzetes letartóztatását, csütörtökön a ljubljanai kerületi bíróság elé állítják őket.

A kiemelt kép illusztráció.