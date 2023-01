Amnesty International: Nem csak a magyarországi szervezetet vádolják nemi diszkriminációval

Nemcsak az Amnesty International Magyarország, de a jelek szerint a szervezet nemzetközi titkársága is lábbal tiporta a saját alapértékeit – legalábbis a 2020 októberében közzétett, de a sajtóban nem közölt, 46 oldalas belső jelentés szerint, amely bemutatja, hogy a szervezet londoni irodájának vezetői faji alapon is diszkriminálták a munkatársakat. Mint ismert, néhány nappal korábban a Soros György érdekeltségébe tartozó Amnesty International magyarországi szervezetét is nemi diszkriminációval vádolták meg.

Az Amnesty Internationalnak (AI) nemcsak a magyar központja, hanem a nemzetközi titkársága is több ízben vétett a szervezet alapértékei ellen – derült ki a Howlett Brown tanácsadó cég által végzett fókuszcsoportos vizsgálat eredményeiből, amelyet George Floyd halála és az abból kibontakozó Black Lives Matter mozgalom kapcsán rendeltek meg. A szervezet nemzetközi vezetői ugyanis úgy vélték, hogy a rasszizmus kódolva van az Amnesty szervezeti modelljébe – olvasható a Magyar Nemzet cikkében. Az írás kiemeli: mindez azért fontos fejlemény, mert néhány nappal korábban a Soros György érdekeltségébe tartozó AI magyarországi szervezetét nemi diszkriminációval vádolták meg. Az ügy pikantériája, hogy az Amnesty kétes ügyeit a szintén Soroshoz köthető openDemocracy nevű portál leplezte le. Ezek után derült ki, hogy az emberi jogi szervezet magyarországi irodájának öt korábbi munkavállalója szenvedett el diszkriminációt és bántalmazást. A sajtóban 2020-ig nem közölt, 46 oldalas belső jelentés szerint a londoni iroda vezetői faji alapon is diszkriminálták a munkatársaikat. Mint kiderült, az Amnesty International nemzetközi titkárságának külső arculata nagyon különbözik a belső arculatától. A szervezetben a fehér privilégiumok kultúrája dominált, ahol a fekete bőrű munkatársak képességeit rendszeresen megkérdőjelezték, a kisebbségi etnikumhoz tartozó munkatársak pedig úgy érezték, hogy a projektek során elnyomják és háttérbe szorítják őket. Korábbi tagok állítják: az Amnesty International Magyarországnál rendszeres a bántalmazás és nőgyűlölet van. A dolgozók állítása szerint a vezető beosztású munkatársak rasszista hangnemben, „az n betűs szót” (néger) használva beszéltek velük, a kollégákat pedig túl érzékenynek bélyegezték, ha panasszal éltek. A londoni titkárság (Amnesty International UK) egy volt munkatársának beszámolója szerint fekete nőként mentálisan folyamatosan kimerült egy olyan környezetben, amely ellenséges volt a feketékkel szemben. Mint mondta, kollégái megjegyzést tettek a hajára, negatív utalásokkal illették a „városi” akcentusát, és „fekete lányként” emlegették. Egy másik nyilatkozó, aki három évig dolgozott a Soros-féle szervezetnél, a The Guardiannek elpanaszolta, hogy a titkárságnál végzett munka tönkretette az önbizalmát és a képességeibe vetett hitét is. Kapcsolódó tartalom Munkahelyi bántalmazásról panaszkodnak az Amnesty International magyar dolgozói A munkahelyi botrány után tömegesen nyújtották be lemondásukat a szervezet legfelsőbb vezetői. „Nem hittem, hogy elég képzett vagyok a munkámhoz, hogy bármely szervezet valaha is felvesz, nemhogy előléptetne, így folyamatos depresszióban és szorongásban szenvedtem” – mondta a 31 éves férfi, aki azt állította, hogy a kisebbségi etnikumhoz tartozó munkatársakat figyelmen kívül hagyták az előléptetéseknél, és a bérek felülvizsgálata során következetesen a magas jövedelmű fehér felső vezetőket részesítették előnyben. A jelentésre reagálva az Amnesty International koalíciós vezetősége egy közleményt adott ki, amelyben közölték, hogy az AI kijózanodott a megállapítások miatt. Mint írták, ez egy időszerű emlékeztető arra, hogy a diszkrimináció, a rasszizmus és a feketeellenes rasszizmus létezik szervezetünkben. Hasonló következtetésre jutott a KonTerra Group által végzett, pszichológusok által vezetett vizsgálat is, amelyet azt követően végeztek el, hogy 2018-ban az Amnesty két munkatársa öngyilkos lett. A 475 dolgozóval készült interjú alapján a jelentésben megállapították, hogy a nemzetközi titkárságban mérgező a munkakörnyezet, a munkatársak zaklatásnak, illetve nyilvános megaláztatásnak vannak kitéve, a faji, a nemi, az etnikai hovatartozás és a szexuális orientáció miatt folyamatos a diszkrimináció, továbbá fenyegető, káromkodásokkal teli kijelentések is hangzottak el a vezetők részéről. Kapcsolódó tartalom Belháború a Soros-szervezetek között: nemi diszkriminációval vádolják az Amnestyt Mint azt korábban megírtuk: valószínűleg belháború zajlik a Soros-féle szervezetek között, miután az openDemocracy szervezet közzétette az Amnesty International néhány magyarországi alkalmazottjának zaklatásról és diszkriminációról szóló beszámolóját. Az öt sértett nő arról számolt be, hogy az Amnesty magyarországi kirendeltségénél képmutató módon viselkednek, amikor számon kérik a nők elleni diszkriminációt, miközben ők maguk követik azt el a hétköznapi gyakorlatban.