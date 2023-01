Alkancellár: Németország nem akadályozhat másokat Ukrajna támogatásában

Németország nem akadályozhat más országokat az orosz támadás ellen védekező Ukrajna támogatásában – jelentette ki a német alkancellár csütörtökön azzal a lengyel javaslattal kapcsolatban, hogy nyugati államok közösen német gyártású Leopard páncélozott szállító harcjárművekkel is erősítsék Ukrajna haderejét.

Robert Habeck berlini tájékoztatóján a varsói vezetés szerdán ismertetett javaslatáról kérdésre válaszolva kiemelte, hogy „Németország nem állhat az Ukrajna támogatásáról döntő országok útjába, függetlenül attól, hogy Németország milyen döntést hoz”.

Hozzátette: Berlin továbbra is a partnereivel együtt határoz arról, hogy miként járul hozzá Ukrajna katonai képességeinek erősítéséhez.

Német hírportálok a Zöldek politikusának nyilatkozatát értelmezve kiemelik, hogy a lengyel kormány a nemzetközi összefogás keretében egy harckocsizászlóalj – egy 14 járműből álló egység – erejéig támogatná Ukrajnát Leopardokkal, amihez a hadiipari exportról szóló jogszabályok alapján feltétlenül szükséges a német kormány hozzájárulása. A harcjárműveket ugyanis eredetileg a lengyel hadseregnek szállították, és minden egyéb felhasználáshoz szükséges Berlin engedélye.

Olaf Scholz kancellár még nem nyilatkozott a lengyel elképzelésről. Legutóbb hétfőn – Berlinben, pártja, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) helyi, tartományi szervezetének egy kampányrendezvényén – beszélt nyilvánosan Ukrajna katonai támogatásáról, megerősítve kormánya eddigi irányvonalát, miszerint nem lehet „német külön út” és el kell kerülni a NATO és Oroszország közvetlen összeütközését, amiből az következik, hogy minden lépést egyeztetni kell a NATO-partnerekkel, mindenekelőtt az Egyesült Államokkal.

Rámutatott, hogy a Marder típusú harcjárművek szállításáról is Washingtonnal együtt határoztak, és a közös döntés révén Ukrajna nem csupán a német hadsereg (Bundeswehr) készletéből kap modern nyugati péncélozott harcjárművekkel, hanem az amerikai hadsereg állományából is, Bradley típusúkat.

Németország a tervek szerint 40 Mardert ad át Ukrajnának, még az első negyedévben, használatukra Németországban képeznek ki ukrán katonákat. A kiképzés két hónapig tart majd.

Németország eddig is jelentős katonai segítséget nyújtott Ukrajnának, szállított a többi között Gepard önjáró légvédelmi ágyúkat, és a német hadiipar legkorszerűbb termékével, a Bundeswehrnél még be sem vezetett IRIS-T föld-levegő rakétarendszerrel is segíti a védekezést az orosz támadás ellen.

A segítség összehangolásának folyamatában a következő nagyobb szabású esemény január 20-án lehet, amikor miniszteri szintű tanácskozást tart az Ukrajna önvédelmét szolgáló nemzetközi kapcsolattartó csoport (Ukraine Defense Contact Group) a németországi Ramsteinnél működő amerikai légitámaszponton.