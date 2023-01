Senki sem meri kinyitni a világ legidősebb borának palackját

A bort 1867-ben találták meg egy római kori sírban a délnyugat-németországi Speyerben. A becslések szerint a negyedik század első feléből származhat – számolt be róla az IFL Science.

A folyadék azért maradhatott fenn évszázadokon keresztül, mert az üveget viasszal zárták le hagyományos dugó helyett. Utóbbi ugyanis ennyi idő alatt elrothadt volna, az ital pedig elpárolgott volna a palackból. A viasz viszont kiállta az idő próbáját.

What is the world’s oldest unopened bottle of wine? 🍷

Dated to AD 325, the so-called Speyer wine bottle is a sealed vessel, presumed to contain liquid wine. It was found in 1867 when archaeologists discovered a Roman tomb near Speyer. The bottle has handles shaped like dolphins. pic.twitter.com/K9AEShtjGh

