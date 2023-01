Gyilkossági tippekre keresett rá az interneten, majd nyomtalanul eltűnt a felesége

A nyomozók szerint a 46 éves Brian Walshe furcsa viselkedést tanúsított azokban a napokban, amikor nyoma veszett a feleségének. A férfi szerint feleségét, a 39 éves Anát akkor látta utoljára, amikor újév napján taxival kiment a repülőtérre – írja a New York Post.

Az ügyészek a hétfői tárgyaláson közölték, hogy a rendőrök a házkutatás során vért találtak a férfi pincéjében. „A bűnügyi nyomozók vért találtak az alagsorban, valamint egy ott talált késen is” – mondta Lynn Beland helyettes kerületi ügyész.

Brian Walshe looked up how to ‘dispose of 115-pound woman’s body’ in days surrounding wife’s disappearance: report https://t.co/CMmGrJnzQn pic.twitter.com/jnne1TgRLr

— New York Post (@nypost) January 9, 2023