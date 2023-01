Kreml: Az ODKB tisztázni fogja Jereván álláspontját a szövetség hadgyakorlatával kapcsolatban

Tisztázni fogja a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) Örményország álláspontjának részleteit, miután Nikol Pasinján örmény kormányfő bejelentette, hogy hazája nem rendezi meg a szövetség idei hadgyakorlatát – jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő kedden újságíróknak.

„Ez egy meglehetősen új nyilatkozat az örmény miniszterelnök részéről, úgy gondolom, hogy az ODKB-beli kollégák felveszik vele a kapcsolatot, tisztázni fogják Örményország álláspontjának részleteit” – mondta Peszkov.

„Örményország mindenesetre nagyon szoros szövetségesünk, és folytatni fogjuk vele a párbeszédet, beleértve azokat a kérdéseket is, amelyek most nagyon bonyolultnak látszanak” – folytatta a szóvivő.

Vladiszlav Scsegrikovics, a ODKB Egyesített Főparancsnokság szóvivője arról tájékoztatta a TASZSZ hírügynökséget, hogy a szövetség javaslatokat dolgoz ki arra vonatkozóan, hogy az ODKB más tagállamainak területén is lehessen közös hadgyakorlatot tartani, és hogy tisztázzák a ODKB parancsnoki szerveinek és alakulatainak közös kiképzési tervét 2023-ban.

Pasinján keddi jereváni sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az örmény védelmi miniszter írásban értesítette az ODKB közös főhadiszállását: a jelenlegi helyzetben Jereván nem tartja célszerűnek a szervezet gyakorlatainak megtartását a köztársaság területén. A miniszterelnök szerint 2023-ban nem tartanának ilyen gyakorlatot.

Korábban az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az orosz fegyveres erők 2023-ban nyolc nemzetközi gyakorlaton vesznek részt oroszországi gyakorlótereken. A tárca azt is közölte, hogy az orosz szárazföldi erők katonái is részt vesznek majd az ODKB békefenntartó erőinek Törhetetlen testvériség – 2023 kódnevű örményországi gyakorlatán.

Tavaly november 23-án az örmény miniszterelnök megtagadta az ODKB legfőbb szerve, a Kollektív Biztonsági Tanács (SZKB) nyilatkozattervezetének aláírását. Pasinján szerint a dokumentum nem volt megfelelően kidolgozott. Javasolta, hogy az SZKB hozzon döntést „az azerbajdzsáni féllel folytatott politikai-diplomáciai munka felgyorsításáról annak érdekében, hogy az azerbajdzsáni fegyveres erőket haladéktalanul és feltételek nélkül vonják ki az Örmény Köztársaság szuverén területéről”.

Tavaly szeptemberben Örményország – az Azerbajdzsánnal kialakult határkonfliktusra hivatkozva – elutasította a részvételt az ODKB kazahsztáni hadgyakorlatán. 2022-ben a régi keletű örmény-azeri viszály többször is kiéleződött. A felek egymást vádolták a határon ismétlődő tüzérségi támadásokkal. December 12-én magukat környezetvédelmi aktivistának nevező tiltakozók lezárták a Lacini-folyosót, az egyetlen összeköttetést Örményország és a magát Azerbajdzsántól függetlennek nyilvánító, örmény többségű enklávé, Hegyi-Karabah között. Az örmény hatóságok tétlenséggel vádolták a folyosót biztosító orosz békefenntartókat. A moszkvai külügyminisztérium elfogadhatatlannak nevezte a bírálatokat.

December 30-án Örményország az ENSZ hágai székhelyű Nemzetközi Bíróságához fordult, hogy kötelezze Azerbajdzsánt a Lacini-folyosó blokádjának megszüntetésére.