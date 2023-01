Az észt hírszerzés vezetője azt hitte, rendkívüli felfedezést tett, ám gyakorlatilag csak nyilvánvaló dolgokat mondott ki

Az orosz hadsereg a folyamatos nyugati fegyverszállítások ellenére is nyomasztó mennyiségi fölényben van az ukránokkal szemben mind anyagi, mind emberi erőforrások tekintetében. Sőt, Oroszország még közel sem használta ki a benne rejlő potenciált, ami nem sok jót jelent az eddig eredményesen küzdő Ukrajna számára.

Margo Grosberg, a katonai hírszerzés vezetője szerint az oroszok hamarosan fokozzák a harci műveleteket Ukrajnában. Az ortodox karácsony végeztével minden bizonnyal egy új mozgósítási hullám indul meg. Moszkva 300 ezer tartalékost hívott be decemberben, Grosberg szerint a veszteségek pedig körülbelül 100 ezer fő (sebesült, halott és fogságba esett) körül alakulhatnak. „Egyszerű matematikai számítások azt mutatják, hogy 100 ezer fő veszteséggel szemben most 200 ezer további katonát tudnak a frontra küldeni” – mondta kikezdhetetlen logikával a hírszerzési főnök.

Margo Grosberg (Forrás: Facebook)

Hozzátette azt is, hogy az első mozgósítási hullám tartalékosai már majdnem teljes kiképzést kaptak, négy-hat héten belül megjelenhetnek a fronton. Ennek megfelelően a második mozgósítási hullám katonáit március végén vagy április elején tudják majd a frontra vezényelni.

A Die Welt szerint amennyiben az észt katonai hírszerző szolgálat megállapításai helytállóak,

„a mozgósítás második hulláma valószínűleg jelentős következményekkel jár majd Ukrajnára nézve”, ugyanis „Kijev lassan kifogy a katonákból”.

Megjegyzik, az ország jelenleg a mozgósítás ötödik-hatodik hullámában van, jelen pillanatban a 60 vagy annál idősebb férfiak kerülnek sorozásra. „Az orosz tartalékosok potenciális létszáma viszont akár 30 millió is lehet” – emeli ki a német lap.

Oroszország, veszteségei ellenére továbbra is elegendő fegyverrel rendelkezik. Grosberg mindezt egy példával is szemléltette. Mint mondta, a háború kezdete óta Moszkva 1400 harckocsit vesztett, ami pusztán a számokat nézve „elképesztő mennyiség”, azonban az orosz harckocsitartalékokhoz viszonyítva „nem különösebben aggasztó”.

A jelenség szerinte „nemcsak Ukrajna, hanem az összes szomszédos ország számára fenyegetést jelent”.

Ugyanez vonatkozik a tüzérségi fegyverekre (amelyek Moszkva stratégiájának egyik alapját képezik), valamint a lőszerkészletre is. Grosberg elmondta, Oroszország a háború kezdete óta mintegy 500 tüzérségi rendszert veszített el, ám ez még így is csak tíz százaléka a háború előtt meglévő készletnek. Ukrajna számára egyre nagyobb problémát jelent a lőszerek beszerzése, az oroszok viszont elegendő tartalékkal rendelkeznek. A nyári mélypont után jelentősen megnövelték a lőszergyártást, így a korábbi 1,7 millió helyett ma már évente 3,4 millió lőszert képesek előállítani. Ráadásul Iránból és Észak-Koreából is tudnak vásárolni, Fehéroroszországból pedig már most is hozatják a lőszereket.

„Legalább még egy évig, ha nem tovább, elég muníciójuk lesz”

– tette hozzá Grosberg.

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán azt írta, furcsa, hogy az észt katonai hírszerzés vezetője számára ezek a dolgok az újdonság erejével hatnak. Véleménye szerint a háború kitörése óta tudni lehet, hogy az oroszok hatalmas mennyiségi fölényével szemben az ukránok mindössze némi minőségi előnyt tudnak felmutatni. „Ez talán a Nyugat leghétpecsétesebb nem-titka ebben a háborúban” – jegyzi meg Castel.

Úgy látja, az egyetlen hírérték a Die Welt riportjában az, hogy „egy nyugati katonai vezető ki meri mondani ezeket a tényeket”. Ebből is látszik, hogy a demokráciák ebben a háborúban jórészt elvesztették az egyetlen előnyüket az autokráciákkal szemben, méghozzá „a szabad véleménynyilvánítás önkorrigáló mechanizmusát”.

„El lehet hallgattatni a szakma nagyjait: Posent, Mersheimert és Betts-t. El lehett hallgattatni Kissingert. Egyetlen dolog van amit még a woke moralista boszorkányégetők sem tudnak elhallgattatni. Az egyre közeledő orosz ágyúkat” – zárja gondolatait a szakértő.