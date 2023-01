A temetőig kísérte gazdáját a hűséges kutya

A Bessie nevű golden retriever az írországi Longford megyében található Killashee temetőbe vezette a gyászolókat, miután szeretett gazdája, Margo Magan elhunyt – olvasható a Mirror cikkében.

A nő 94 éves korában hunyt el családja körében a mullingari Midlands Regionális Kórházban. A 12 gyermekes anyukára úgy emlékeznek, mint neves úszóra, golfozóra és asztaliteniszezőre.

We said our final goodbye to our remarkable Mum, Margo, today @ 94. She loved her dog. Mother of 12. Champion swimmer, holder of many titles/records, top golfer, 1st female president of a golf club in Ireland. Active until recently having swam Xmas day 3 yrs ago. Legend. pic.twitter.com/NopoT5yA59

— Mike Magan (@MikeMagan1) January 2, 2023