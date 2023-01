Sosem gondolná, mit akart átcsempészni táskájában az utas

Az Egyesült Államok közlekedésbiztonsági hivatala (TSA) magyar idő szerint szombat reggel a floridai Tampa nemzetközi repülőteréről tett közzé egy bejegyzést, amelyben beszámolt a meghökkentő felfedezésről – számolt be róla a CNN.

Az eset december 15-én történt. Az 1,2 méter hosszú hüllőt a repülőtéri röntgen segítségével szúrták ki az ellenőrök egy kisebb poggyászban, amelynek a gazdáját azonnal értesítették.

Snake on a plane? This is a @TSA X-ray of Bartholomew, a boa constrictor who was in a traveler’s carry-on bag at @FlyTPA last month. Woman claimed the snake was her emotional support pet. TSA notified the airline, which ruled that there was not going to be a snake on their plane! pic.twitter.com/kSg6YeRluU

— Lisa Farbstein, TSA Spokesperson (@TSA_Northeast) January 6, 2023