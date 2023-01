Megrázóak az iskolai lövöldözés részletei: szóváltás után lőtt a hatéves

A nyomozók továbbra is vizsgálják, hogy a gyerek hogyan férhetett hozzá a kézifegyverhez. A rendőrök arról nem számoltak be, hogy a kisfiú miért lőhette le a tanárát, azonban továbbra is azon az állásponton vannak, hogy nem balesetről van szó – számolt be róla a BBC.

Ezt Steve Drew rendőrfőnök hangsúlyozta, aki szerint a lövés szóváltás után dördült el az osztályteremben. Az egyik szülő, akinek gyereke a történtek idején az osztályteremben tartózkodott, a helyi sajtónak elmondta, a tanárnő önzetlenül reagált az őt ért lövés után. Miután a golyó eltalálta, a gyerekeknek kiáltott, hogy meneküljenek.

A Virginia állambeli Newport News-i iskolában lelőtt Abby Zwerner állapota javul, de továbbra is kritikus. A 30 éves pedagógust szombaton életveszélyes sérüléssel szállították kórházba, barátai és ismerősei a közösségi oldalain kívántak neki mielőbbi felépülést.

Teachers are #heroes too. Let’s rally around Ms. Abby Zwerner just as we did for #DamarHamlin The fact that this teacher was shot by a 6-year-old in school should perplex us all and lead to real resolutions to this national epidemic on #GunViolence #AbbyZwerner #NFL pic.twitter.com/E7ASTKDVrj

— Karla Hernández (@KarlaforFlorida) January 9, 2023