Kormányzó: Az orosz erők a Mikolajiv megyei Ocsakivot lőtték, sok sérült

Az orosz erők tüzet nyitottak a dél-ukrajnai Mikolajiv megyében lévő Ocsakiv városra, a támadásban az eddigi információk szerint 15 civil sérült meg – közölte Vitalij Kim, a régió kormányzója hétfőn a Telegram alkalmazáson.

Hanna Zamazejeva, a megyei tanács elnöke arról tájékoztatott, hogy a sebesültek között van egy kétéves kisgyermek is. Három embert kórházi ápolásra a megyeszékhelyre, Mikolajivba szállítottak, a támadásban ugyanis megrongálódott a helyi kórház épülete, ajtók és ablakok törtek ki.

Hanna Maljar ukrán védelmi miniszterhelyettes a Telegramon arról írt, hogy az orosz erők a Wagner magánhadsereg bevonásával újabb ostromot indítottak a Donyeck megyei Szoledar város elfoglalására. „A Szoledar bevételére tett sikertelen kísérlet és a visszavonulás után az ellenség átcsoportosult, helyreállította a veszteségeket, további támadóegységeket vetett be, taktikát váltott és erőteljes támadást indított. Az ellenség a szó szoros értelmében saját katonái holttestén át halad előre, tömegesen beveti a tüzérséget, a rakéta-sorozatvetőket és az aknavetőket, még a saját katonáit is tűz alá véve” – fogalmazott. Megerősítette, hogy jelenleg is heves harcok dúlnak Szoledar térségében.

Szerhij Hajdaj, Luhanszk megye kormányzója egy tévéműsorban arról beszélt, hogy az ukrán csapatok előretörnek Szvatove és Kreminna irányában, utóbbi település irányában sikerült visszafoglalniuk bizonyos területet. Szavai szerint az orosz erők folyamatosan új tartalékosokat vonnak be a térségbe.

A kormányzó közölte, hogy két civil meghalt, kettő pedig megsebesült hétfőn egy Luhanszk megyei település orosz ágyúzása következtében. Elmondta, hogy az oroszok folyamatosan támadják és ágyúzzák Bilohorivkát, de az ukrán hadsereg javított ottani pozícióin, és kitartóan őrzi állásait. Állítása szerint az orosz erők minden épületet rommá lőttek Novoszelivszke településen.