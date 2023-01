A szálloda előtt csaptak le a tolvajok, négy műkincsnek veszett nyoma

A coloradói Boulderben egy lezárt teherautóból öt festményt loptak el, több mint 400 ezer dollár (körülbelül 148 942 000 forint) értékben.

A „csúcskategóriás” festményeket valamikor december 14-e este és másnap reggel között lopták el egy szálloda elől. A teherautó lakatját kivágták, és öt festményt, valamint néhány szerszámot is magukkal vittek.

Detectives Seeking Information in High-End Art Theft. The five pieces of artwork, 4 seen here, are valued at more than $400,000. Details of the theft: https://t.co/8hRnwBZbSj#Boulder #boulderco

If you have any info please call 303-441-1906 pic.twitter.com/G4vxnCrLeu

