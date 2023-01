Tavaszi orosz offenzíva lehet készülőben, özönlenek a fegyverek Ukrajnába

Minden jel szerint még sokáig folytatódhat a háború, ugyanis valósággal ömlik a rengeteg fegyver Ukrajnába. Az Egyesült Államok nemrég jelentette be, hogy egy csaknem négymilliárd dolláros fegyverszállítmánnyal támogatja a hadban álló országot; majd Németország és Franciaország is közölte: páncélosokat küld a frontra. De az Európai Parlament egyes politikusai még ennél is több fegyvert küldenének: a liberális Guy Verhofstadt már azt követeli, hogy a legfejlettebb német nehéz-harckocsikat is adják oda Ukrajnának az európai államok – számolt be az M1 Híradója.