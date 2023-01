Ferenc pápa csecsemőket keresztelt meg vízkereszt alkalmából

Hagyománynak számít, hogy a pápa a vízkereszthez legközelebb eső vasárnapon maga is keresztel a mások között Michelangelo falfestményeivel díszített kápolnában, szokás szerint a pápai állam dolgozóinak nemrég megszületett gyerekeit.

Az egyházfő köszönetet mondott a szülőknek, amiért bevezették gyermekeiket az egyházba. Hangsúlyozta: senki ne felejtse el saját megkeresztelése dátumát, mivel a keresztség szentségének felvétele olyan, mint egy születésnap, újjászületés a keresztény életre.

– tette hozzá. Elsősorban az édesanyák szerepét emelte ki a gyerekek keresztény nevelésében. Azt mondta a szülőknek, hogy a mise közben nyugodtan hagyják sírni, kiabálni a kicsiket, sőt, az anyák, ha kell, szoptassák meg gyereküket.

By having himself baptized, Jesus reveals that the true justice of God is the mercy that saves, the love that shares our human condition and is in solidarity with our suffering, entering into our darkness to restore light. #GospelOfTheDay (Mt 3:13-17)

