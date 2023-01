Erős földrengés rázott meg egy csendes-óceáni szigetet, szökőárriadót rendeltek el

Az amerikai földtani intézet (USGS) szerint a földmozgás fészke 23 kilométerre volt Port Olrytól, 27,7 kilométeres mélységben. Az USGS időközben egy 4,8-as erősségű utórengést is rögzített 17 kilométerre Port Olrytól 35 kilométeres mélységben.

