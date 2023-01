Rálőtt a parancsnokára egy osztrák katona Bécsújhelyen, de ő vesztette életét

A bécsújhelyi (Wienerneustadt) katonai repülőtéren tűzharc alakult ki az egyik őr és felettese között pénteken. Nem sokkal reggel hét óra előtt értesítette a rendőrséget az Osztrák Fegyveres Erők egyik tagja, hogy a helyi laktanyában lövések dördültek, egy halottról és egy sebesültről számolt be a rendőrség szóvivője. Hozzátette, a túlélő sérüléseit ellátták, és megkezdték a kihallgatását.

„Lässiger Kerl”: Nach dem tödlichen Gerangel Freitagfrüh in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt, bei dem ein 20-jähriger Wachsoldat erschossen wurde, herrscht große Trauer in Krumbach (NÖ). https://t.co/SZZ11uNZtb pic.twitter.com/gT9VYfHyiA

— Kronen Zeitung (@krone_at) January 7, 2023