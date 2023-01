Hősies tűzoltók mentették ki a kutyákat a kiáradt patakból

Két kutyát mentettek ki a tűzoltók egy kiáradt patakból a kaliforniai Goletában, miután néhány nap alatt több mint tíz centiméternyi eső zúdult a területre – írja a New York Post.

#DogRescue: Update: Both dogs, appear uninjured,reunited with owner. Creeks and rivers continue to be dangerous from the storm event. Please keep distance from all waterways during the rains and higher creek levels. pic.twitter.com/E8MHaaF5Fe

— Scott Safechuck (@SBCFireInfo) January 5, 2023